Sommer und Stiefel? Das mag für einige paradox klingen. Da der Mode-Zirkus aber nun mal macht, was ihm gefällt, finden sich in den aktuellen Kollektionen von Balenciaga oder Blumarine hohe Boots für heitere Tage. Statt mit den Köpfen zu schütteln, folgen die Stars und Influencer*innen dem Wahnsinn der Designer*innen und stöckeln in heissen Modellen durch einen noch heisseren Sommer. Besonders angetan hat es dem Instagram-Universum der Cagole von Balenciaga für schlappe und knappe 2000 Franken. Eigentlich ist das alles kein Wunder. Schliesslich waren die Trends, die wir in diesem Jahr bereits erleben durften, alles andere als normal. Stichwort: Naked Dresses und Unterwäsche als Tops. Und wenn wir ganz ehrlich sind, könnten wir uns an den Anblick gewöhnen. Peppen die Teile durch den erfreulichen Stilbruch doch jedes Outfit auf. Supermodel Bella Hadid zeigt, wie man es richtig macht: