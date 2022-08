American Dream

Den ersten Blick auf ihren Look gewährte Jennifer Lopez per Instagram. Das Foto zeigt die Sängerin hinter einem Schleier und mit makellosem Make-up. Kurze Zeit später folgten weitere Einsichten. In ihrem Newsletter onthejlo.com zeigte sich Lopez in drei eng anliegenden Kleidern, die von dem Modedesigner Ralph Lauren entworfen wurden. Das erste Modell, welches sie während der Trauung trug, wurde aus mehr als 500 Meter Stoff und über 1000 Stoff-Taschentücher gefertigt. Das zweite Kleid hatte eine Meerjungfrauen-Silhouette und einen mit Swarovski-Kristallen verzierten Schlüssellochausschnitt, das dritte war von oben bis unten mit Perlenketten dekoriert. «Die Kleider waren traumhaft», schrieb J.Lo dazu. Gleichzeitig bedankte sie sich auch bei ihrem Hochzeitskleid-Designer und engen Freund Ralph Lauren.