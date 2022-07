Jennifer Lopez Hochzeits-Frisur setzt neue Trends

70er-Jahre meets Y2K

Ein kleines, aber feines Detail. Denn so kann der Schleier besser befestigt werden und sitzt locker am Hinterkopf, ohne zu verrutschen. Ausserdem hat es momentan um die 45 Grad in der Wüste Las Vegas – und Strähnen, die einem ständig ins Gesicht fallen, möchte man sich an seinem Hochzeitstag vermutlich lieber ersparen. Hinter der Frisur steckt übrigens Chris Apleton. Der Promi-Coiffeur ist seit Jahren J. Los Haar-Vertrauter und weiss, was momentan angesagt ist.