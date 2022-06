Schlips an!

Jetzt tragen wir Krawatte wie Stefanie Giesinger

Das deutsche Model Stefanie Giesinger stand laut Insta-Story erst kürzlich vor einem Dilemma, das wir alle kennen: Sie hatte keine Ahnung, was anziehen. Der Kleiderschrank ist randvoll, aber das Richtige nicht drin. Aus Verzweiflung wirft man einen Blick in fremde Schränke. In einen männlichen zum Beispiel. Ausprobieren, sich inspirieren lassen und schon steht der neue Look – auch wenn er mit einer Krawatte endet. Und die trägt man jetzt so: