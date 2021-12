Kaia Gerber kopiert den ikonischen Look der Mama

«Baby hat meinen Look geklaut!», schreibt die 55-Jährige zu zwei Fotos. Das erste Bild zeigt Gerber, das zweite Bild Crawford selbst, beide posieren dabei für ein Shooting des Elle-Magazins und tragen Jeans und einen bauchfreien Pullover mit der Amerikanischen Flagge. Gerbers Foto von Fotograf Nathaniel Goldberg ist in Farbe, während Crawfords Foto aus dem Jahr 1994 von Gilles Bensimon bis auf die Flagge in Schwarz-Weiss gehalten ist.