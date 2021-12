Kate Middletons Schwägerin und ihr French-Girl-Chic

Der Typus der nonchalant betörenden Französin hat eine lange, lebendige Tradition: Gesellschaftsdamen am Hof von Ludwig XIV., Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg, Marine Vacth aus dem Film Jeune et jolie, die in Jeans auf dem roten Teppich erscheint. Die Haare trägt sie ungewaschen und ungekämmt, Rasur betreibt sie in Ausnahmefällen, schminken muss sie sich auch nicht. Sie fällt morgens bildschön aus dem Bett, und das trotz exzessiven Tabakkonsums. Der Begriff «French Girls» ist ein beliebter. Wenn es um Mode, Make-Up und Frisuren geht.