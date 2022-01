Kate Moss beherrscht Jeans-Looks wie keine andere

Moden vergehen bekanntlich, aber es gibt das Phänomen des zähen Trends: eine modische Idee, die von Saison zu Saison weitergereicht wird. Die enge Hose, die Skinny Jeans, ist seit Jahren allgegenwärtig. Denimmarken haben versucht, neue Stile zu etablieren. 2008 kam die Boyfriend-Jeans, ein grosszügig, karottig geschnittenes Modell. Oder die Jeans mit Schlag (auch wieder da), die am Unterschenkel weiter werden. Gegen die Dominanz der engen Passform aber kommen all diese Trends nicht an. Sie lässt sich einfach nicht von ihrem Thron stossen, wird auch regelmässig zum beliebtesten Modell der Schweiz gekürt.