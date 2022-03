Hat Herzogin Kate (40) ihre Unterstützung für die Ukraine gezeigt? Britischen Medienberichten zufolge könnte das Outfit, das sie am 14. März zum Gottesdienst am Commonwealth Day in der Londoner Westminster Abbey präsentiert hat, mehr als ein modisches Statement gewesen sein. Die 40-Jährige erschien in einem blauen Ensemble, eine der Farben in der Nationalflagge der Ukraine.