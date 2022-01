Königin Letizia feiert jetzt eine kleine Party am Ohr

So viel zu der Theorie. Da ist so einiges möglich. Auch beim Stopfen der geschossenen Löcher. Einsteigende Kunstkurator*innen sollten sich dabei zunächst mal auf eine Metall-Art beschränken, also den Schmuck entweder in Gold, Silber oder Rosé wählen. Auch bei den Steinen hilft es, zunächst ein bis maximal zwei Arten auszuwählen. Wer sich aber bei der ganzen Auswahl nicht entscheiden kann, oder wie Königin Letizia mal vorsichtig begonnen hat, findet (wie so oft) auf einschlägigen Instagram-Accounts Inspiration. Also Feuer frei oder en garde oder wie man sagt.