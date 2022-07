Königin Letizia, 49, von Spanien weiss sich auch bei den derzeit hohen Temperaturen elegant in Szene zu setzen. Bei einer Audienz im Zarzuela-Palast in Madrid warf sich die Ehefrau von König Felipe VI., 54, am Freitag in ein luftiges, weisses Midi-Kleid von Hugo Boss, das umgerechnet etwa 440 Franken kostet. Auf die Marke setzt die Monarchin bekanntlich gerne, wenn es um ihre Garderobe geht.