Königin Mathilde mit Schmusedecke als Schal-Trend

Einfach mal Schal drüber

Das Accessoire in XXL-Grösse verdeckt sofort alles unter sich und ist damit der perfekte Zusatz (oder bei wärmeren Temperaturen sogar: Ersatz) für die Winterjacke. Je grösser, desto besser! Richtig gut funktionieren Blanket Scarves (Decken-Schals), wie der Name schon sagt, wenn sie so oversized sind, dass man sich – wie beim gemütlichen Netflix-Abend – komplett in den Schal einwickeln könnte. Auf den Laufstegen, wo die Trends für diese Saison angekündigt wurden, trug man solche natürlich auch spazieren.