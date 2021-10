Königin Rania trägt den bequemen Herbst-Jeans-Trend

Dieses Kleidungsstück ist jetzt zurück – auf Laufstegen, in Magazinen und Läden. Als Jeans, als edle Stoffvariante oder als buntes Flatterding, aber immer: mit Schlag. Königin Rania von Jordanien führt sie in einer Denim-Variante vor. Denn Schlaghosen, zumindest in ihrer aktuellen Reinkarnation, können so viel mehr sein als Abba-Memorabilien.