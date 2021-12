Kopfkissen mal anders – nie waren Schals wärmer

Die Autorin dieses Textes konnte mit Schals nie viel anfangen. Es ist wie mit Sonnenbrillen. Die machen ihre*n Träger*in oft cooler. In der Regel. Aber nicht immer. Einigen, darunter eben ihr, sieht man an, dass, sowohl Brille als auch Schal nur aus Mittel zum Zweck getragen werden. Weil es blendet oder es arktisch kalt ist. Im Falle des Frierens existieren da ja die virtuosesten Wickler und Drapierer. Andere werfen sich den Schal nur um und es sieht gut aus. Für die Autorin ist das alles nix. Sie redete sich ein, Schals seien eh zum Verlieren da. Im Bus oder... eben: verglichen mit anderen, was den Look angeht. Sie wünschte sich: Irgendwas, was man umbindet und es so seinen Zauber entfaltet. Etwas, das an Ort und Stelle bleibt und richtig einheizt. Dann schoben sich die Skandinavierinnen in ihren Instagram-Feed und lösten das Problem mit einem einzigen Knoten und... Trommelwirbel... dem gefütterten Dreieckstuch.