Leni Klum hat sich für ihren Abschlussball in ein ganz besonderes Kleid geworfen. Das Nachwuchsmodel zeigt sich auf Instagram in einem kleinen Schwarzen, das offenbar Mama Heidi Klum gehört hat. «Prom Night in Mamas Kleid», schreibt die 18-Jährige zu mehreren Fotos von sich.