Das sind die Lippenstift-Trends für den Sommer

Tiefes Rot

Im Sommer sind dunkle Rottöne auf den Lippen im Trend. Sängerin Dua Lipa betonte ihre Lippen bei der Grammy-Verleihung Anfang April in einem kräftigen Rot. Im sogenannten «Red and Wet»-Look verleiht man den Lippen durch die glossige Optik zusätzlich eine Portion Volumen. Tipp: Achtet ansonsten bewusst auf ein leichtes Make-up und einen zarten Lidschatten in natürlichen Farbnuancen!