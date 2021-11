Darum sind Lippenöle besser als Pomade

Wusstet ihr, dass eure Lippen das einzige Körperteil sind, das sich nicht selber befeuchten kann? Denn im Gegensatz zu unserer Haut überall sonst am Körper, enthält die auf unseren Lippen keine Talgdrüsen, welche die Haut «befetten» und somit vor dem Austrocknen schützen. Das ist einer der Gründe, weshalb unser Mund gerade im Winter schnell spröde wird. Zusätzlich machen eisige Winde und trockene Heizungsluft in den Innenräumen unserer Haut zu schaffen. Dann muss eine Extraportion Pflege her. Die meisten greifen da zu Lippenpomade oder Balsam. Doch manchmal scheinen auch die nichts zu nützen?