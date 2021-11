Wenn Königin Letizia von Spanien einen ihrer öffentlichen Auftritte absolviert, dann sitzt alles. Die Kleidung, die Frisur, das Make-up. Als sie nun im spanischen Vigo die Eröffnungsfeier des Internationalen Kongresses der Gesundheit und Ernährung «FAO Conxemar» besuchte, kam sie im Anzug. Das ist nun nix Neues. Das macht sie öfter. Dabei ist das Hosenbein stets schmal geschnitten, was ellenlange Fohlen-Gliedmassen zaubert. Der Blazer ist Oversize, so wie es sich gehört für Menschen, die Mode verstehen. Aber zu wichtig ist er nicht. So wie es sich gehört für Menschen, die wissen, was es heisst, seriös zu wirken. So weit so gut. Ein optimaler Anzug eben. Aber Perfektion ist fad. Drum trägt Letizia zum taubenblauen Anzug tierisch aufregende Pumps. Schaut mal: