Mit diesem Trick wird der Wollpullover endlich weich

Unsere Beziehung zu Wollpullis ist zwiegespalten: Im Winter scheinen sie das Einzige zu sein, was uns nachhaltig warm hält, ohne dass wir zusätzlich zwei Tops und ein Longssleeve darunter layern müssen. Dazu gibt es sie in so ziemlich jeder Farbe und Form und sie passen eigentlich zu allem. Doch jetzt kommt das grosse «aber»: Als wäre die Wäsche der schönen Stücke nicht schon kompliziert genug, kratzen sie in den allermeisten Fällen auch noch am ganzen Körper. Während wir also blendend aussehen, spielt in unserem Kopf ein Film, in dem wir den Pulli in den Mülleimer werfen und ihn anschliessend anzünden. Im wahren Leben müssen stattdessen unsere Mitmenschen leiden: Unkontrollierbare Aggressionen, eine angespannte Stimmung im Büro, mögliche Wutanfälle zu willkürlichen Zeitpunkten … Doch keine Panik, wir liefern die Lösung und machen euch im Wollpulli wieder gesellschaftsfähig.