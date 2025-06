Mit diesen Jeans-Modellen wird der Traumpo zur Realität

Die Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans sind perfektes Anschauungsmaterial für den rund geformten Po. In der freien Wildbahn kommt dieses Exemplar allerdings nicht nur in der XL-, sondern auch in einer kleineren Variante vor, entscheidend ist nur die knackige Form. Mit Skinny Jeans in dunklen Waschungen wird die schöne Kehrseite optimal betont, aber auch Bootcut und Flared Jeans sehen toll aus. Die Gesässtaschen sollten nah beieinander liegen, um den Po optisch nicht in die Breite zu ziehen. Abzuraten ist von den neuen Hüftjeans – die sehen zwar klasse aus, können aber gern mal mehr vom Po offenbaren, als uns lieb ist.

Herzförmiger Po