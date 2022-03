Wer braucht It-Bags, wenn man Cargo Pants haben kann?

Es ist jedes Jahr das Gleiche: Leonardo DiCaprio läutet den Sommer mit seinem ersten Auftritt in Cargo Pants ein. Wir reden von ausgebeulten Hosen mit riesigen Taschen an den Beinen. Es zieht sie leicht entblössend nach unten, denn Leos Handy, das da drinsteckt, ist schliesslich voll mit Nummern millionenschwerer Models. Nun kam dem guten Leo diese Saison niemand Geringeres als das Kernteam der Influencerinnen aus der ganzen Welt zuvor. Die nämlich spazieren gerade schwer beladen über die Fashion Weeks, waren schon in Kopenhagen, New York, London, Mailand. Gerade posieren sie in Paris. Gerne geschäftig mit Handy am Ohr, die Hosen dabei voller Taschen.