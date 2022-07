Das ist der mutigste Mode-Trend des Sommers

Das Fransenkleid zieht sich wie ein roter Faden durch das Instagram-Universum. Das Besondere am heissesten Teil des Sommers 2022? Es besteht aus einzelnen Fäden. Kein Unterkleid. Kein Sichtschutz. Damit gehört es definitiv in die Hot-Dress-Kategorie, Hautblitzer sind hiermit nämlich garantiert. Man merke sich also: Für eine romantische Date Night am Strand ist das Teil perfekt geeignet, für ein Abendessen mit den Schwiegereltern wohl eher nicht. Im luftigen Eyecatcher lässt es sich übrigens auch an Beach-Hochzeiten hervorragend tanzen – findet zumindest Model Candice Swanepoel.