Engel eilen zur Hilfe

Trotzdem setzte sich der BH aufgrund seines Komforts durch, die Weiterentwicklung war nicht mehr aufzuhalten. Draht- und Kunststoffbügel kamen auf den Markt, elastische Stoffe und verstärkte Körbchen revolutionierten die Branche – der berühmt berüchtigte Push-up-BH brachte wieder etwas Sex-Appeal in die Unterwäsche-Welt. 1995 fand die erste Victoria’s Secret-Show in New York statt und in Hollywood-Produktionen hatte das Teil immer häufiger einen Auftritt. Das Tragen von BHs wurde endgültig normalisiert.