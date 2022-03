Solidarische Outfit-Inspo

Um gegen den Schrecken zu kämpfen, wird die Stimme erhoben. Ein Post gemacht. Zwei Posts. Drei. In den sozialen Medien zu Spenden und Hilfsaktionen aufgerufen. Mitgefühl ausgesprochen. Den eigenen Gefühlen freien Lauf gelassen. Dokumentiert, was geleistet wurde. Wer ohne Social-Media-Selbstinszenierung für mehr Sichtbarkeit sorgen will, protestiert im Stillen. Und bastelt das Balenciaga-Shirt nach. Trägt einen Look aus Blau und Gelb. Weil diese Farben Bände sprechen. Wie das aussehen könnte? Wir haben die Street Styles der Pariser und Mailänder Fashion Weeks durchkämmt – eben die, die in die Zeit der russischen Angriffe fielen. Voilà, so könnten Friedens-Looks aussehen.