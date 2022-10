Graue Haare sind auf dem Pariser Laufsteg angekommen

Graue Haare fühlen sich für Andie MacDowell «aufrichtiger» an

MacDowell trägt ihre Lockenmähne seit 2021 grau und ungefärbt. Im Interview mit der Vogue erklärte die Schauspielerin kürzlich, sie habe sich «noch nie so stark wie jetzt gefühlt». «Ich fühle mich aufrichtiger. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht verstelle. Ich fühle mich so, als würde ich mich genau so akzeptieren, wie ich bin. Ich fühle mich wirklich wohl. Und in vielerlei Hinsicht finde ich, dass meine Gesichtszüge so noch mehr zur Geltung kommen. Ich habe einfach das Gefühl, dass es zu mir passt», führte MacDowell aus.