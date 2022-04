Ruby O. Fees Beauty- und Mode-Geheimnisse? Kennen wir

Diese Must-Haves sind in Ruby O. Fees Kleiderschrank

In Sachen Mode trage der «Army of Thieves»-Star gerne Looks, die «schick und unkompliziert» sind. Die Schauspielerin erzählt, dass sie grossen Wert auf « elegante Sachen» lege, «die schnell anzuziehen sind». Aus diesem Grund kleide sie sich meist einfarbig, um fein und ordentlich auszusehen. Zu den Must-Haves in ihrem Kleiderschrank zählen Zweiteiler und schwarze, langärmelige Kleider, die sie am liebsten mit coolen Boots kombiniere.