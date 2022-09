Wer hätte gedacht, dass diese flachen Treter es jemals wieder auf die Bildfläche schaffen würden? Die italienische Luxusmarke Miu Miu machts mit ihrer Herbst-/Winter-Kollektion 2022/23 möglich. Ballerinas im Winter? Ja, richtig gehört. Die offenen Schuhe feiern ihr Revival in der kalten Saison. In den vergangenen Jahren war der klassische Schuh zum Reinschlüpfen etwas in Vergessenheit geraten, galt eher als Basic-Teil und weniger als Trend-Piece. Nun ist er im Insta-Universum wieder omnipräsent – dieses Mal aber mit Ösen und breiten Riemen. Schlicht und in zarten Satin-Tönen sollen sie die Fashion-Crowd überzeugen.