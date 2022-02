Auch wenn ihr den Namen Nensi Dojaka vielleicht noch nie gehört habt, ist es wahrscheinlich, dass ihr schon etwas von der albanischen Modedesignerin gesehen habt. Ihre super-sexy Herangehensweise an die Damenmode verbreitet sich seit 2020 besonders einflussreich auf den sozialen Medien. Model Bella Hadid trägt sie. Hailey Bieber auch. Oder Emily Ratajkowski. Genauso wie Schauspielerin Zendaya. Sie alle sind in den Kreationen der 28-Jährigen zu sehen, die manchmal nicht viel mehr sind als ein Geflüster aus Stoff. Im vergangenen Jahr wurden die Designs dann mit dem LVMH-Preis – einem der wichtigsten Modepreise – ausgezeichnet. Die diesjährige Show an der Londoner Fashion Week wurde von Business of Fashion nun als «einer der am meisten erwarteten Laufstege der Woche», bezeichnet. Dojaka hielt was sie verspricht: