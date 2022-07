Zum Beispiel bei Kates jüngstem Auftritten in Wimbledon. Als sie am 9. Juli das Damenfinale zwischen Ons Jabeur und Elena Rybakina verfolgte, trug die Herzogin ein sonnengelbes Kleid von Roksanda, das man an ihr bereits während der Karibikreise der Cambridges Anfang des Jahres gesehen hatte. Was ihren Look auf dem Centre Court abrundete? Ein elegantes Paar Lederpumps von Gianvito Rossi.