Hollywood haucht durch Zürich

Schwarz, Glitzer und das Trend-Accessoire Champaign

So jogginghosig wie es bei uns im Alltag immer zu und her geht, so gierig schauen wir momentan auf die roten und grünen Teppiche dieser Welt. Die sind nämlich zurück. Und mit ihnen der Glanz der darauf Wandelnden. Von Christa Rigozzi oder Guy Parmelin (Team Schwarz und Weiss) über Sara Leutenegger (Team satte Farben) bis hin zu Zoe Pastelle (Team Glitzer und Gold): die besten Looks der Eröffnung des 17. Zurich Film Festivals. Go Team.