Sexy Tops kennen keine optimale Kleidergrösse

Lange Ärmel, ein schimmernder Stoff, so elastisch wie ein Gymnastik-Anzug, der sich am Brustbein verknotet um den Busen legt und den Bauch freilässt. Das Top, das das Pariser Label Coperni während seiner Show für Spring/Summer 2022 zeigte, kam mal in Neon-Grün, mal in Rost-Orange. Mal zum Glitzerrock, mal zur schwarzen High-Waist-Hose. Mal an Size-Zero Gigi Hadid, mal an Plus-Size Paloma Elsesser. Mal an grösseren Brüsten, mal an kleineren.