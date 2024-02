So findet man den perfekt sitzenden BH

Und wie stelle ich die BH-Träger richtig ein?





Renninger: Zunächst schaut man in den Spiegel: Am Rücken muss das Unterbrustband in einer geraden, horizontalen Linie anliegen und auf der gleichen Höhe sein wie vorne unter dem Busen. Wenn die Träger zu kurz eingestellt sind, zieht es das Unterbrustband am Rücken nach oben. Ist das der Fall, sollte man die Träger lockern. Dabei ist darauf zu achten, dass ein Finger noch bequem unter den Träger passt.