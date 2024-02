Was bringt ganz bewusstes Sex-Detoxen?

Challenge accepted: Ihr traut euch als Paar an Sex Cleansing? Ein selbst auferlegtes Sex-Verbot quasi? Wie bei den meisten Entschlackungskuren geht es auch hier um Entbehrung, um die allgemeine Stärkung des Einzelnen. In diesem Fall? Zweier Personen. Ein paar Wochen sind gut, ein Monat ist besser. Das bedeutet aber nicht, völlig auf Zuneigung verzichten zu müssen – es geht beim Detoxen und Fasten schliesslich nicht ums Verhungern. Sex Cleanse bedeutet: einen einvernehmlichen Pakt zu schliessen, um Intimität intensiver zu spüren und (wieder) sexuelle Spannung aufzubauen. Keuschheit führt also zu einem Feuerwerk an Hotness? Über Sex zu sprechen, nimmt eine weitere wichtige Rolle ein: darüber, was man erforschen möchte, was der/die Partner*in tut, das wir mögen, was wir nicht mögen, über neue Stellungen. Es geht vielleicht auch um Kompromisse.