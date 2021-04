Die Wirkung von CBD-Gleitgel auf euer Sexleben

Bestimmt habt ihr in den letzten Monaten mal was von Cannabidiol (kurz CBD) gehört. Der nicht berauschende Wirkstoff wird aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen und wird derzeit für zahlreiche Beauty-Produkte und Weh-Wehchen aller Art verwendet. Besonders bei Menschen mit empfindlicher Haut, entzündlichen Hauterkrankungen, Akne oder sehr trockener Haut soll CBD helfen. Aber nicht nur das. Der Stoff soll auch einen positiven Einfluss auf den restlichen Körper und die Psyche haben. Besonders bei Kopfschmerzen, Migräne, Menstruationsbeschwerden, Ängsten, Nervosität oder Depressionen kann das Öl lindernd wirken. Und als wäre das nicht genug, will die Alleskönnerpflanze nun auch noch unser Liebesleben auf Touren bringen. Und zwar in Form von Gleitgel. Denn besonders für Frauen, die unter Scheidentrockenheit oder Schmerzen während des Geschlechtsverkehrs leiden, soll das Öl ein echter Game-Changer sein und sogar häufigere und intensivere Orgasmen ermöglichen. Klingt definitiv … spannend!