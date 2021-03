Von Bohlen empfohlen

So halten wir Dieters Fashion-Vermächtnis in Ehren

Dieter Bohlen lebt ein Leben in Superlativen: Er quietschte sich mit ikonischer Gitarrenfaust an die Spitze und hat DSDS 20 Jahre lang ausgehalten. Kein anderer hat jemals seinen Frauengeschmack so konsequent durchgezogen wie seinen Kleidungsstil. Weil wir Dieter als TV-Juror vermissen werden, tragen wir diesen Sommer eine Hommage an seinen Signature-Look: We ❤ Poloshirts.