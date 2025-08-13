Accessoires

Um ein Akzent zu setzen, sind Glitzer-Accessoires auch neben Silvester und Weihnachten gut geeignet. Nicht zu auffällig, aber trotzdem ist ein kleines Statement-Piece da. Ob es nun ein wenig schlichter sein darf mit einer Haarklammer oder dann doch ein Haarreif oder eine Tasche. Auf die Kleidung kommt es bei den funkelnden Accessoires drauf an. Werden die Teile lässig mit einem paar Jeans kombiniert und einem schlichten T-Shirt, können sie easy ins Büro oder zu einem gemütlichen Abendessen getragen werden.