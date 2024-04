Bye Bye Mom Jeans

Jeans sind womöglich das einzige Thema in der Mode, das sich relativ konstant an der Spitze der Trends hält. Nicht nur gehen Denimhosen zu so ziemlich allem in unserer Garderobe – selbst bei der Form war sich Fashionszene über Jahre hinweg einig: Mom-Jeans in der Cropped Version mussten es sein; also gerade, unstretchige Jeans mit hohem Bund und gekürztem Bein. Dass sich nun eine neue Jeansform ihren Weg zu uns bahnt, grenzt daher an eine kleine Sensation.