Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (40, «Black Panther: Wakanda Forever») präsentierte sich in einem Statement-Look auf dem roten Teppich der diesjährigen Tony-Awards-Preisverleihung am Sonntag im United Palace Theater in New York City. Die Schauspielerin trug statt einer farbenfrohen oder eleganten Robe einen Smoking. Und das, was sie darunter anhatte, einen silbernen Brustpanzer, der schockierend realistisch wirkte, zog alle Blicke auf sich.