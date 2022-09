Während die Low-Rise Jeans weiterhin an Beliebtheit gewinnt, sind sichtbar getragene Boxershorts eine Möglichkeit, um dennoch weniger Haut um die Hüften zu zeigen. Sichtbare Unterwäsche ist schon lange Teil des Modelexikons. In den letzten Jahren ist der Trend mit voller Wucht auf die roten Teppiche zurückgekehrt und hat eine Ära durchsichtiger Kleider eingeläutet, in der ausgefallene Dessous das Rampenlicht stehlen. Siehe: Zoë Kravitz' Kleid von Saint Laurent für die Met Gala 2021, das sie über einem glitzernden G-String trug, und Megan Fox' Look für die MTV VMAs 2021, der aus einem Korsettkleid und hautfarbenen String bestand. Doch nun wurden die knappen G-Strings und Tangas durch bequemere Alternativen wie Slips, Oma-Unterhosen mit hoher Taille und Shorts im Boxershorts-Stil ersetzt. Unterwäsche, die mehr Haut bedeckt. Schliesslich wirds draussen auch kühler.