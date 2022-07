Nicht täglich, aber in regelmässigen Abständen züngeln Schauspielerin Megan Fox und Rapper Machine Gun Kelly auf dem roten Teppich. Nicht knutschen, sondern provokant die rosa Fleischpeitschen vereinen. Im April wurden die Grammys verliehen und im Vorfeld hatte man sich aufgerüscht. Die grossen Stars kamen in grossen Roben von grossen Designern. Da zeichnen sich selbstredend Trends ab. Kommt man als Paar, stimmt man den Look ab. Wie gut alles harmoniert, sieht man neuerdings deutlich. Posieren? An den Po fassen ist besser. Justin und Hailey Bieber knutschten und Kourtney Kardashian und ihr Neu-Gatte Travis Barker taten das, was sie am besten können: züngeln und fummeln. Das zieht besser als ein heisses Kleid.