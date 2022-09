Anschnallen

Die 3 wichtigsten Stiefeltrends für den Herbst

Die Geschlossene-Schuhe-Saison steht an. Bedeutet: Herbst. Und auch: Neue Trends. Während unsere Oberkörper vermutlich in Schichten aus Strick, Denim und Leder gehüllt sein werden, fokussieren wir uns hier etwas mehr auf die Füsse. Wir haben Ideen. Einige davon sind Evergreens, also bewährte Klassiker und dann gibt es auch (gewöhnungsbedürftige) News. In diese Stiefelmodelle lohnt es sich nun zu investieren.