Nach diesen Gesetzen richtet sich auch der Look von Elisabeth (Mutter), Salome (Tochter Nummer 1) und Tamara (Tochter Nummer 2). Alle drei sind richtige French Girls. Alle drei kommen aus Paris. Besonders das Label Rouje habe es den dreien gemäss eines Interviews in Who What Wear angetan. Für die französische Marke haben sie vor Kurzem gemodelt. Und sie sehen vielmehr aus wie Schwestern, als eine Familie über zwei Generationen. Das liegt auch daran, dass sich Elisabeth nach eigenen Aussagen an den Kleiderschränken ihrer Töchter bedient. Welche absolut zeitlosen Trends sie dabei kopiert? Ein Überblick.