Wenn Boobs zu Kunst werden

Künstlerin Lydia Reeves ist schon seit Längerem von dem skurrilen «Boobs verpacken»-Trend inspiriert. In ihrem Atelier in Brighton gipst sie Brüste, Vaginas und Penisse ein, bemalt sie und verkauft die Kunstwerke als Wanddeko, Schlüsselanhänger oder Blumenvase. Noch kein Geburtstagsgeschenk? Wie wär’s mit einer hübschen Vaginavase? Sie produziert zwar noch keine Tops aus Harz wie die berühmten Modedesigner, aber feiert durch ihre Kunst die Diversität der Geschlechtsorgane von Männern und Frauen. Der Trend, die Brüste einzuhüllen, spiegelt sich also in der Mode sowie auch in der Kunst wider.