Valentino statt Victoria Beckham

Wer sich die Amerikanerin jetzt schon in den edlen Designs ihrer zukünftigen Schwiegermutter vorstellt, muss an dieser Stelle enttäuscht werden. Zur Verwunderung vieler wird Peltz nicht in einer Victoria Beckham Robe zum Altar schreiten. Für ihren grossen Tag setzt sie lieber auf italienisches Flair. Zusammen mit Stylistin Leslie Fremar entschied sich die angehende Braut für eine Massanfertigung aus dem Hause Valentino. «Wir waren zweimal in Rom, haben uns alle im Atelier angeschaut, sie sind einfach so talentiert», berichtete Nicola bereits im November vergangenen Jahres dem CR Fashion Book.