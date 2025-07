Und jetzt? Wollen wir den meist winzig-klein geblümten Spritzschutz zurück? Von wegen nur Spritzschutz! Sichtschutz, mögen jetzt manche sagen. Sich vor den Blicken anderer unter einem Kleid zu verstecken, ist das nicht furchtbar rückschrittlich? Nö. Der Unterschied ist schliesslich, dass uns die Kleider niemand aufzwingt, wir entscheiden uns aus freien Stücken dafür. Und so züchtig sie auch wirken – letzten Endes erfordert das Tragen eines so zeltartigen Kleidungsstückes Mut. In einem Kittelkleid mit zeitgenössischen Attributen wie Volants, Schnürungen und Wickeldetails fällt man auf, man braucht Selbstbewusstsein und ein gewisses modisches Selbstverständnis, um nicht verkleidet zu wirken. Emanzipierter kann man sich also vielleicht kaum kleiden.