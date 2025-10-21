So greift man zu, ob man will oder nicht. Wie die Motten ans Licht fliegen derzeit alle an die Ständer mit den überpinken Klamotten. Weil sie müssen und können. Farbpsychologen verbinden Magenta mit Herrschsucht. Macht Sinn, denn ein Look in Magenta sticht alle anderen aus. Aber auch Dankbarkeit wohnt der Nuance aus psychologischer Sicht inne. Und da Mitgefühl das ist, was wir derzeit am meisten brauchen, sollten wir uns ganz schnell einen Notvorrat anschaffen.