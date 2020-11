Wir gedenken Kylie Minogues heissesten Looks

Für «Disco» funkelt sie wieder. Strass ist schliesslich immer eine gute Idee. Und wir werden ein bisschen wehmütig. Wir vermissen das «Fever», mit dem uns Kylie 2001 mit ihrem gleichnamigen Werk infizierte – mit Hits wie «Can’t Get You Out of My Head» und «Love at First Sight», Glamour in Miniatur-Looks, jede Menge transparentem Chiffon und Röcken, die dazu gemacht waren, drunter zu linsen. Kylie kannte die richtige Dosis, ermächtigte sich ihres knackigen Körpers – und wurde so zur Ikone. Schwelgt mit!