Brautkleid bleibt Brautkleid? Von wegen!

Wir sagen Ja zu den Brautmode-Trends 2021

Die Frage aller Fragen ist gefallen? Gratulation! Allerdings gestaltet sich die Suche nach DEM Kleid schwieriger, als ihr euch jemals erträumen habt lassen? Nicht verzagen, einfach die Style-Tanten fragen. Die haben nämlich bei Rahel Hess, wahrer Brautexpertin und Inhaberin von Hera Zürich, nachgehakt. Was 2021 am Altar modisch angesagt ist? Wir verraten es euch! Go, go, go!