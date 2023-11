Das dürfte für Sie bereits Alltag sein, Stress.

Ja und nein. Ich war in den vergangenen Jahren in Beziehungen mit Partnerinnen, die ebenfalls in der Öffentlichkeit standen, da gehört ein gewisses Interesse halt dazu. Ich finde, ich gebe in meiner Musik schon so viel von meinem Seelenleben preis, dass ich daneben nicht noch dauernd «die Hosen runterlassen» muss. Trotzdem verstehe ich, dass ein gewisses Mass davon Teil meines Jobs als Musiker ist, und die Fans, die sich für mich interessieren, ermöglichen mir ja, von meiner Passion zu leben. Aber die heutige Tendenz, alles mit allen zu teilen, finde ich nicht unbedingt gesund.