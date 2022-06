Wer?

Nun ja, das «Zürichind» Dominique Rinderknecht. Das hübsche, blonde Mädchen mit den vielen Gesichtern, das in die weite Welt auszog. Seit Mai 2021 ist sie mit dem südafrikanischen Pilot und Musiker Drew Gage verlobt und ihm kürzlich überglücklich, aber mucksmäuschenstill, nach Kapstadt gefolgt. Never forget: Vor Drew war Dominique vier Jahre lang mit Model Tamy Glauser zusammen – schillernd, öffentlich und laut, die Rechte der LGBTQ-Community immer stolz auf der Brust getragen. Und daran hat sich nichts geändert: «Ich stehe für full equality in jeglicher Hinsicht [...] und liebe Fashion in all ihren Formen, Farben und Ausschweifungen», so die Ex-Miss. Aus dieser Kombi hat sie nun einfach mal was gemacht. Zu lesen ist dieses Zitat nämlich im Onlineshop ihres ersten eigenen Modelabels. Und das ist ein Herzensprojekt und heisst Hueregeil.