1. Blumen im Frühstadium

Kaufen wir Blumen, ist es uns besonders wichtig, dass die Blüten schön üppig und geöffnet sind. Schliesslich wollen wir uns sofort an ihnen erfreuen. Top-Florist Shane Connolly empfiehlt jedoch, «Blumen in jeder ihrer Phasen zu geniessen». Heisst: Kauft Blumen mit geschlossenen Knospen, damit ihr länger daran Freude habt. «Das Geheimnis ist, sich in jedem Stadium zu erfreuen und nicht nach ständiger Perfektion zu streben, denn die Natur hat ihre eigene Perfektion», so Connolly im Interview mit AD.